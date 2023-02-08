Жительница Тюмени стала финалисткой шоу «Кондитер» с Ренатом Агзамовым

Фото: программа Кондитер / Телеканал "Пятница!"

Жительница Тюмени Юлия Ростовщикова стала участницей нового сезона шоу «Кондитер» и смогла дойти до финала.

32-летняя жительница Тюмени Юлия Ростовщикова приняла участие в новом сезоне шоу «Кондитер» с Ренатом Агзамовым на телеканале «Пятница!» и вышла в финал, пишет МегаТюмень.

Как и другие кондитеры, тюменка должна была приготовить торт на тему жаркой Кении. Участница приготовила для жюри торт в виде ящика с фруктами из этой африканской страны. Ведущий проекта, кулинар-кондитер Ренат Агзамов по достоинству оценил ее работу.

Следующим заданием было приготовление четырехъярусного торта с декором в виде жирафов. Однако на этот раз, торт Юлии не оценили и отметили ряд недостатков. В результате в суперфинал тюменке пройти не удалось.

Напомним, в прошлом году кондитер из Новосибирска вышла в суперфинал шоу с Агзамовым на «Пятнице».