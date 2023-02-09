ГК "ВИС" отреагировала на лишение "Экологии-Новосибирск" статуса регоператора

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В группе копаний "ВИС" связали информацию о лишении "Экологии-Новосибирск" статуса регионального оператора с попыткой монополизации рынка обращения с ТКО.

ГК "ВИС" в Новосибирске прокомментировала сообщение о возможном лишении компании "Экология-Новосибирск" статуса регоператора по обращении с ТКО. На предприятии считают происходящие события преднамеренными действиями.

«Происходящие вокруг «Экологии-Новосибирск» события похожи на преднамеренные действия по замене выбранной в результате конкурсных процедур и наделённой статусом регоператора компании на муниципальную компанию-перевозчика и эксплуатанта крупнейших в регионе мусорных полигонов. Таким образом, в Новосибирске пытаются создать монополию для полного контроля рынка обращения с ТКО одной компанией», — говорится в тг-канале ГК "ВИС".

В сообщении отмечается, что решение о лишении "Экологии" статуса регоператора стало результатом действий внешнего управляющего компании и группы кредиторов, которые действуют в интересах другой компании.

Также отмечается, что компании и дальше готовы работать с партнерами и подрядчиками, чтобы оказывать жителям Новосибирска качественные услуги.