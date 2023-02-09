Грядет страшное: нумерологи рассказали об опасности зеркальной даты 23.02.2023 года

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Самое меньшее, что может случиться с вами 23 февраля 2023 года – посланное в мир зло вернётся к вам с утроенной силой уже через пару часов, утверждают ведические нумерологи и тарологи. Мало не покажется!

Цифры в зеркальных датах обычно читаются слева направо и наоборот, как в зеркале. Точная симметрия, как 23.02.2023 встречается редко, поэтому считается особенным днем (в текущем года это единственная дата с полной симметрией цифр). Всего зеркальных дат (с частичной симметрией) в нынешнем году пятнадцать.

Всё зависит от нас самих

Чаще всего в такие даты происходят мистические события и катаклизмы. В судьбах многих людей 23 февраля 2023 года станет переломным моментом. Хорошие или плохие изменения их ждут, зависит от собственной реакции на этот день.

По отношению в зеркальным датам люди делятся на два типа: то-то воспринимает эти 24 часа негативно, а кто-то, наоборот, загадывает желание, используя мощную энергетику уникального дня. Запустить разрушающий процесс зеркального дня или остановить его способен сам человек, рассказал главный редактор портала Нумеролог.ру Юлия Соболева.

Главная опасность этого дня таится в повышенной раздражительности людей. Если поддаться ей, разжигать конфликты, сквернословить, выяснять отношения, желать зла другим, то это вернётся сторицей и очень быстро: «Даже если кажется, что с вами поступили несправедливо, не обижайтесь. Обида будет разрушать вас изнутри», пояснила ведический нумеролог Соболева.

Вы меня бесите!

Если вы не сможете справиться с напряжением и повышенной раздражительностью этого дня, можно попробовать избавиться от него, чтобы не натворить лишнего, за которое придётся отвечать. Вам в помощь простой, но действенный психологический приём.

1. Напишите на бумаге все, что вас волнует в настоящий момент.

2. Подожгите листок (предварительно подготовьте емкость, над которой будете держать бумагу).

3. Опустите горящую бумажку в емкость. Мысленно проговорите: «Я отпускаю свои обиды, доверяю миру и открываюсь новым возможностям».

4. Дождитесь полного сгорания бумаги, после чего выйдите на улицу и развейте пепел.