Когда масленица в 2023 году: точные даты Великого поста у православных

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Финальная неделя февраля подарит россиянам разгульную Масленицу, за которой последует самый строгий Великий православный пост.

Масленица (Сырная седмица) в текущем году стартует 20 февраля. Его завершит Прощённое воскресенье 26 февраля 2023 года. В эти семь день православные люди традиционно пекут блины, устраивают народные гуляния и сжигают чучело. Они искренне верят, что в Масличную неделю веселиться нужно как можно больше — это принесет благополучие и изобилие в дом.

Сразу за Прощённым воскресеньем 26 февраля начинается 40-дневный самый строгий Великий пост (церковь призывает верующих перед тем как вступить в Великий пост со всеми помириться и всех простить).

Великий пост продлится вплоть до Светлой Пасхи, которую в нынешнем году верующие россияне отметят 16 апреля. Этот пост является самым длительным и строгим в церковном календаре. Под полным запретом: мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечка и т. п., под частичным — растительное масло и рыба.

Добавим, что на описанный выше период в 2023 году выпадают Родительские (поминальные) субботы: 11, 18 и 25 марта. В такие дни православные поминают усопших родственников, ходят в церковь и накрывают поминальные столы с учетом правил постной трапезы. Как правило, готовят постные блины и кутью, не нарушающие канонов Великого поста.