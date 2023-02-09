Никогда не будут бедными: мужчины с этими именами обречены на богатство

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Принято считать, что женщины инстинктивно выбирают в мужья лишь тех мужчин (самцов), которые способны зачать и выкормить здоровое потомство. Но современные люди слишком далеко оторваны от природы и часто совершают ошибки, связывая жизнь с партнёрами, не способными прокормить даже себя. Однако, по мнению экспертов в области антронимики (наука об именах), обладатели определённых мужских имён обречены на богатую и сытую жизнь.

Клеймо богача

Эксперты в области науки, изучающей имена (антропонимики) утверждают, что некоторые мужские имена буквально дарят своим обладателям денежную жизнь, притягивая, как магнитом, финансовый успех. Таких имён всего три.

РОМАН

Врождённая природная интуиция помогает таким мужчинам избежать многих ошибок в жизни. Благодаря этому шестому чувству они с лёгкостью ловят за хвост удачу, что, в свою очередь, помогает с лёгкостью достичь невероятных высот в карьере.

КИРИЛЛ

Обладатели этого имени крайне трудолюбивы. Они много работают и прекрасно умеют экономить заработанное. Буквально каждая копейка у Кирилла идёт исключительно в дело, потому он всегда при деньгах.

ЛЕОНИД

С греческого имя переводится как «потомок льва», и вселенная готова это подтвердить: Леониды легко формируют влиятельное окружение, обладают яркими организаторскими способностями — они прирожденные руководители, чьи таланты щедро оплачиваются.

Магниты для бедности

Некоторые мужские имена напротив могут притянуть как богатство, так и бедность:

· Владислав (щедрый, но расточительный до нищеты),

· Алексей (довольствуется малым в силу своей скромности),

· Михаил (бросается во все тяжкие, но сдаётся на полпути).