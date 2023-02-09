Опорный банк Ростеха подарит 1000 страховых полисов сотрудникам «Иркута»

Фото: Новикомбанк

Бесплатные страховые полисы защиты от мошенничества получат 1000 новых зарплатных клиентов из числа работников корпорации «Иркут».

Как сообщает «Новикомбанк», страховой полис финансовой защиты достанется работникам Иркутского авиазавода, которые с 1 февраля по 31 марта перейдут на зарплатное обслуживание опорного банка Ростеха. Договор страхования покроет потерю и кражу банковской карты, хищение её в результате нападения, незаконное снятие денежных средств с карты с применением преступного мошенничества и другие обстоятельства, с которыми может столкнуться клиент. Срок страхования — 12 месяцев.

На форуме NAIS банк объявил о расширении перечня привилегий социально-платежной карты работника Ростеха. На выставке постоянно проходят переговоры о сотрудничестве специалистов отрасли с представителями органов власти и поставщиками для решения задач авиапредприятий.

В 2023 году форум посвятили столетию отечественной гражданской авиации. Ключевой темой стали новые реалии развития авиатранспортной сферы России. После пандемии отрасль взяла на себя ещё одну задачу — обеспечить стабильную работу в условиях экономических санкций. Участники обсудили сценарии антикризисного управления и меры импортозамещения технологий.

Стенд корпорации «Иркут» стал одним из самых ярких событий выставки. Там представили модели самолетов и мультимедийную продукцию: новейшие образцы МС-21, SSJ-NEW и Ил-114, которыми планируется заменить иностранные аналоги.

Банк активно участвует в создании новейшего российского авиалайнера МС-21. Финансируются не только на проекты головного исполнителя, но и вся цепочка его кооперации и этапы разработки — от НИОКР до производства запчастей и комплектующих. Например, опорный банк Ростеха участвует в реализации государственной программы по выпуску и наращиванию производства турбореактивного двигателя ПД-14.