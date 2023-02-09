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Полпред Серышев поручил оказать адресную помощь пострадавшим при взрыве газа в Новосибирске

Фото Полпред Серышев поручил оказать адресную помощь пострадавшим при взрыве газа в Новосибирске
Фото Полпред Серышев поручил оказать адресную помощь пострадавшим при взрыве газа в Новосибирске

Фото с сайта полпреда в СФО

Полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев побывал на месте взрыва газа в жилом доме в Новосибирске.

В четверг, 9 февраля, полпред президента в СФО Анатолий Серышев поручил оказать адресную помощь пострадавшим при взрыве газа в жилом доме по улице Линейная, 39 в Новосибирске.

«Важно опросить людей и обеспечить персональную помощь, также нужно оперативно информировать их о принимаемых мерах», – сказал Анатолий Серышев на месте ЧП.

Он также поручит обеспечить охрану имущества, оставшегося в доме.

В настоящее время жильцы дома после взрыва газа размещены в пункте временного размещения на базе средней общеобразовательной школы №85, так находятся более 45 человек.

По информации правительства Новосибирской области, жители дома будут расселены с использованием региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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