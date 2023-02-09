«Потому что мы люди»: как сотни жителей Новосибирска собрали гуманитарную помощь пострадавшим от взрыва

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске в пункте сбора помощи жители города собрали всё необходимое для жильцов дома на Линейной, где произошёл взрыв газа.

Жители Новосибирска на протяжении всего дня приносили гуманитарную помощь, которую направят жильцам дома 39 на Линейной улице, где утром 9 февраля произошло частичное обрушение после взрыва газа. Корреспондент Сиб.фм побывал в пункте сбора на улице Дуси Ковальчук.

По словам неравнодушных горожан, всего за несколько часов удалось собрать столько необходимых на первое время вещей, что сбор пришлось приостановить. Сотни новосибирцев приносили в пункт продукты, тёплые вещи и многое другое.

«Мы сегодня принесли вещи для девочки-подростка: носочки, шапочки, рукавички, тёплые штаны, куртку. Продуктов купили, это обязательно нужно. Бульоны, лапша быстрого приготовления, картофельное пюре. Там есть ребятишки от 6 до 16 лет — соответственно, будет необходима обувь, школьные вещи, форму», — объясняет собеседница издания Надежда.

Сибиряки отмечают, что решили помогать, не раздумывая о собственных делах, так как в беде оказались много их земляков.

«Ну потому что мы люди вообще-то. Это естественно — помогать другим. Жаль, что мы помогаем друг другу только когда случается беда. В обычной жизни не достучишься, если какая-то небольшая проблема», — говорит женщина.

Другая сибирячка также привезла вещи с другой части города. Анжелика привезла постельное бельё и тёплую одежду для женщин и детей.

«Просто я представила себя на месте этих людей, когда ты посреди зимы внезапно оказываешься без крова. Холодно и непонятно, что делать — это кошмар», — говорит девушка Анжелика.

Напомним, до восьми человек могут находиться под завалами дома, разрушенного в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске. Об этом 9 февраля сообщил министр МЧС Александр Куренков, прибывший в столицу Сибири после ЧП.