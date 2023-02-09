Президент Владимир Путин по видеосвязи откроет новый терминал Толмчаёво в Новосибирске - прямая трансляция

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, видео телеканал ОТС

9 февраля в Новосибирске пройдет торжественное открытие нового терминала аэропорта Толмачёво.

Торжественное открытие нового терминала аэропорта Толмачево проходит в Новосибирске 9 февраля. В мероприятии по видеосвязи примет участие президент России Владимир Путин.

Включение с участием главы государства запланировано до 20 часов по новосибирскому времени.

Трансляцию с мероприятия ведет телеканал ОТС. Видео доступно также на сайте Сиб.фм.

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Открытие терминала приурочено также к 100-летию российской гражданской авиации.

Общая площадь нового терминала составляет более 58 тысяч квадратных метров. Пропускная способность воздушной гавани сразу возрастёт до 1,8 тысячи человек в час.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске до нового терминала Толмачёво запустят городскую электричку.