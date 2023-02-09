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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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общество

Путин держит на контроле ЧП со взрывом газа в Новосибирске

Фото Путин держит на контроле ЧП со взрывом газа в Новосибирске
Фото Путин держит на контроле ЧП со взрывом газа в Новосибирске

Фото: Kremlin.ru

Президенту России докладывают о ходе ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме Новосибирска.

Владимир Путин держит на личном контроле ход ликвидации последствий ЧП со взрывом газа и частичным обрушением дома на улице Линейной в Новосибирске. Об этом в в ходе брифинга заявил глава МЧС России Александр Куренков, который сейчас работает в регионе. По его словам, губернатор в прямом эфире докладывает Владимиру Путину о ситуации.

Тем временем в Новосибирске задержали двух подозреваемых по уголовному делу о взрыве газа. Об этом вечером в четверг, 9 февраля, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. По данным ведомства, это 45-летняя женщина и 25-летний мужчина.

По версии следствия, подозреваемые представлялись сотрудниками сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис». Они якобы выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в домах на улице Линейной.

Напомним, вечером тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов частично обрушенного дома на улице Линейной в Новосибирске, сообщили в Минздраве Новосибирской области. Ранее было известно о шести погибших в результате взрыва газа утром 9 февраля. Погибшая — 40-летняя женщина.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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