Путин открыл новый терминал Толмачёво в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Президент России по телемосту провёл открытие нового терминала новосибирского аэропорта Толмачёво.

Владимир Путин открыл новый терминал Толмачёво в ходе телемоста, в котором принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Запуск объекта приурочили к 100-летию Российской авиации. Свою речь президент начал с соболезнований из-за взрыва газа на улице Линейная, 39.

«Я и все, кто здесь сегодня собрался, выражаем искренние слова соболезнования семьям пострадавших и поддерживаем всех, кто в этом нуждается. Надеемся, что всё со стороны региональных властей будет сделано. Если нужна будет помощь со стороны федеральных органов, то передавайте это как можно быстрее», — сказал Путин.

В четверг, 9 февраля, в Новосибирске был торжественно открыт новый терминал аэропорта Толмачево. Объект отличается особым дизайнерским решением — его высота соответствует 11-этажному дому, а из-за огромных окон в помещении много света и воздуха. Терминал оборудовал 54 стойками для регистрации. Также имеется эскалатор, ведущий на второй этаж. Оттуда открывается вид на гостиницу.

Напомним, общая площадь нового терминала составляет более 58 тысяч квадратных метров. Пропускная способность воздушной гавани сразу возрастёт до 1,8 тысячи человек в час.