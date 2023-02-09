Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Путин открыл новый терминал Толмачёво в Новосибирске

Фото Путин открыл новый терминал Толмачёво в Новосибирске
Фото Путин открыл новый терминал Толмачёво в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Президент России по телемосту провёл открытие нового терминала новосибирского аэропорта Толмачёво.

Владимир Путин открыл новый терминал Толмачёво в ходе телемоста, в котором принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Запуск объекта приурочили к 100-летию Российской авиации. Свою речь президент начал с соболезнований из-за взрыва газа на улице Линейная, 39.

«Я и все, кто здесь сегодня собрался, выражаем искренние слова соболезнования семьям пострадавших и поддерживаем всех, кто в этом нуждается. Надеемся, что всё со стороны региональных властей будет сделано. Если нужна будет помощь со стороны федеральных органов, то передавайте это как можно быстрее», — сказал Путин.

В четверг, 9 февраля, в Новосибирске был торжественно открыт новый терминал аэропорта Толмачево. Объект отличается особым дизайнерским решением — его высота соответствует 11-этажному дому, а из-за огромных окон в помещении много света и воздуха. Терминал оборудовал 54 стойками для регистрации. Также имеется эскалатор, ведущий на второй этаж. Оттуда открывается вид на гостиницу.

Напомним, общая площадь нового терминала составляет более 58 тысяч квадратных метров. Пропускная способность воздушной гавани сразу возрастёт до 1,8 тысячи человек в час.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18038
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
11957
Никогда не будут бедными: мужчины с этими именами обречены на богатство
10063
Стриптизерша из Новосибирска рассказала о стоимости танцев в приватных комнатах
9971
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
9313
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
7886
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов
7726
В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»