Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в Новосибирске

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Президент России высказался о трагедии в Новосибирске.

Владимир Путин прокомментировал взрыв газа и частичное обрушение жилого дома в Новосибирске. Слова поддержки президент России сказал в ходе поздравления со 100-летием Российской авиации и открытия нового терминала Толмачёво вечером 9 февраля.

«Я и все, кто здесь сегодня собрался, выражаем искренние слова соболезнования семьям пострадавших и поддерживаем всех, кто в этом нуждается. Надеемся, что всё со стороны региональных властей будет сделано. Если нужна будет помощь со стороны федеральных органов, то передавайте это как можно быстрее», — сказал Путин.

Также о трагедии высказался губернатор Андрей Травников.

«Приношу самые искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Сил и стойкости. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сейчас медики борются за жизнь и здоровье каждого», — сообщил глава региона.

Завтра, 10 февраля, по решению Андрея Травникова в Новосибирской области будет объявлен траур.