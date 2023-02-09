Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в Новосибирске

Фото Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в Новосибирске
Фото Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в Новосибирске

Фото: Kremlin.ru

Президент России высказался о трагедии в Новосибирске.

Владимир Путин прокомментировал взрыв газа и частичное обрушение жилого дома в Новосибирске. Слова поддержки президент России сказал в ходе поздравления со 100-летием Российской авиации и открытия нового терминала Толмачёво вечером 9 февраля.

«Я и все, кто здесь сегодня собрался, выражаем искренние слова соболезнования семьям пострадавших и поддерживаем всех, кто в этом нуждается. Надеемся, что всё со стороны региональных властей будет сделано. Если нужна будет помощь со стороны федеральных органов, то передавайте это как можно быстрее», — сказал Путин.

Также о трагедии высказался губернатор Андрей Травников.

«Приношу самые искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Сил и стойкости. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сейчас медики борются за жизнь и здоровье каждого», — сообщил глава региона.

Завтра, 10 февраля, по решению Андрея Травникова в Новосибирской области будет объявлен траур.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18038
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
11957
Никогда не будут бедными: мужчины с этими именами обречены на богатство
10063
Стриптизерша из Новосибирска рассказала о стоимости танцев в приватных комнатах
9971
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
9313
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
7886
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов
7726
В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»