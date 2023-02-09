Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме Новосибирска

Фото Сиб.фм

В Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела из-за взрыва газа на улице Линейной в Новосибирске.

Утром 9 февраля прогремел взрыв газа в пятиэтажном доме по адресу улица Линейная,39. На данный момент известно об одном погибшем и семи пострадавших. В СУ СКР по Новосибирской области заявили о возбуждении уголовного дела.

«Следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области в связи с хлопком бытового газа в жилом доме в городе Новосибирске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.

Как установили следователи, частично обрушены два подъезда. Это произошло из-за взрыва бытового газа. Сейчас устанавливаются коммунальщики и газовщики, которые занимались обслуживанием дома.