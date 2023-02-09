Срочно за лотерейным билетом! Три эти знака Зодиака ждет внезапное богатство в 2023 году

Pixabay.com

Денежный успех зависит не только от внутренних установок человека, но и от счастливой Звезды, под которой он родился.

В зодиакальном круге двенадцать созвездий, но лишь три из них, по натальным расчётам астрологов и эзотериков, сулят своим земным представителям небывалый финансовый поток в 2023 году.

БЛИЗНЕЦЫ

2023 год уже открыл для представителей этого знака ряд финансовых возможностей. Им остаётся лишь проявить себя с лучшей стороны. Благодаря упорству и терпению доход Близнецов значительно увеличиться уже к началу второй половины текущего года.

СТРЕЛЕЦ

Людям, рождённым под этим огненным знаком, не занимать твёрдости и упорства в достижении целей. Эти способности в купе с крупными карьерными переменами 2023 года позволят им завоевать материальные блага немалых размеров. Правда, работа (свой бизнес) займут львиную долю свободного времени.

РЫБЫ

Вот уж кому можно расслабиться и получать удовольствие от жизни, в том числе и материальное, так это Рыбкам. Большие деньги придут к ним уже к лету, причем из самых неожиданных источников (не исключён крупный выигрыш в лотерее).