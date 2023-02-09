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Срочно за лотерейным билетом! Три эти знака Зодиака ждет внезапное богатство в 2023 году

Фото Срочно за лотерейным билетом! Три эти знака Зодиака ждет внезапное богатство в 2023 году
Фото Срочно за лотерейным билетом! Три эти знака Зодиака ждет внезапное богатство в 2023 году

Pixabay.com

Денежный успех зависит не только от внутренних установок человека, но и от счастливой Звезды, под которой он родился.

В зодиакальном круге двенадцать созвездий, но лишь три из них, по натальным расчётам астрологов и эзотериков, сулят своим земным представителям небывалый финансовый поток в 2023 году.

БЛИЗНЕЦЫ

Фото Срочно за лотерейным билетом! Три эти знака Зодиака ждет внезапное богатство в 2023 году 2

2023 год уже открыл для представителей этого знака ряд финансовых возможностей. Им остаётся лишь проявить себя с лучшей стороны. Благодаря упорству и терпению доход Близнецов значительно увеличиться уже к началу второй половины текущего года.

СТРЕЛЕЦ

Фото Срочно за лотерейным билетом! Три эти знака Зодиака ждет внезапное богатство в 2023 году 3

Людям, рождённым под этим огненным знаком, не занимать твёрдости и упорства в достижении целей. Эти способности в купе с крупными карьерными переменами 2023 года позволят им завоевать материальные блага немалых размеров. Правда, работа (свой бизнес) займут львиную долю свободного времени.

РЫБЫ

Фото Срочно за лотерейным билетом! Три эти знака Зодиака ждет внезапное богатство в 2023 году 4

Вот уж кому можно расслабиться и получать удовольствие от жизни, в том числе и материальное, так это Рыбкам. Большие деньги придут к ним уже к лету, причем из самых неожиданных источников (не исключён крупный выигрыш в лотерее).

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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