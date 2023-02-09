В Новосибирске 9 февраля открыли новый терминал аэропорта Толмачёво

Новый терминал аэропорта Толмачево торжественно открыли в Новосибирске 9 февраля.

В четверг, 9 февраля, в Новосибирске был торжественно открыт новый терминал аэропорта Толмачево. Объект отличается особым дизайнерским решением — его высота соответствует 11-этажному дому, а из-за огромных окон в помещении много света и воздуха.

«Основные элементы, на которые следует обратить внимание, – это вот эти четыре колонны, высотой 32 метра. Они сделаны из нержавеющей стали, и это ей придаёт вид самолётной турбины», — описал новое пространство главный редактор телеканала ОТС Дмитрий Иванов.

Терминал оборудовал 54 стойками для регистрации. Также имеется эскалатор, ведущий на второй этаж. Оттуда открывается вид на гостиницу.

В числе первых новый терминал Толмачево оценил и фотограф Сиб.фм Густаво Зырянов.

Напомним, общая площадь нового терминала составляет более 58 тысяч квадратных метров. Пропускная способность воздушной гавани сразу возрастёт до 1,8 тысячи человек в час.

Торжественное открытие терминала в Толмачево было приурочено к 100-летию гражданской авиации.