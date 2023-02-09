В Новосибирске число погибших при взрыве в доме на Линейной увеличилось до 3

Фото: Сиб.фм

По данным информагентств, три человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске.

Три человека погибли в результате взрыва бытового газа в доме №39 на Линейной, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Ранее было известно о двух жертвах ЧП в Новосибирске.

По последним данным, 11 человек пострадали. Из них девять находятся в Областной клинической больнице и БСМП №34, рассказала замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина. Из девяти госпитализированных двое находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что после взрыва газа и обрушения части жилого дома №29 по улице Линейной в Новосибирск вылетели глава МЧС России Александр Куренков и полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Последний уточнил, что уже отменил рабочую встречу и направился в Новосибирск.

Напомним, Сиб.фм собрал всю известную информацию о взрыве газа в жилом доме на Линейной на последний момент.