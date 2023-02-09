В Новосибирске лже-газовщики ходили по квартирам перед взрывом в пятиэтажке

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жильцы дома на Линейной, 39 в Новосибирске пожаловались на лже-газовщиков, которые накануне взрыва ходили по квартирам.

В Новосибирске жильцы пятиэтажки на Линейной, 39 рассказали о подозрительных людях, которые перед взрывом газа ходили по квартирам и представлялись сотрудниками газовой службы.

Со слов жительницы дома, 8 февраля в подъезде появилось объявление с просьбой сообщать в Управляющую компанию о мошенниках, предлагающих услуги по замене газового оборудования.

Девушка предположила, что кто-то из жильцов мог воспользоваться из предложением и "что-то накрутить" в квартире.

Также о лже-газовщиках пишет тг-канал «‎Новосити». Собеседница канала рассказала, что в ее квартире труба якобы была ‎заменена на водяную, что могло спровоцировать утечку.

Напомним, в результате взрыва газа в жилом доме обрушилось 2 подъезда. 11 человек пострадали, 1 погиб. Жильцы дома размещены в санатории и гостинцы Новосибирска.