В Новосибирске начался суд над депутатом Заксобрания Сидоренко

Фото: страница "ВК" Ивана Сидоренко

В Новосибирске начался суд над депутатом Законодательного собрания и гендиректором компании «Энергомонтаж» Иваном Сидоренко.

В Центральном суде рассматривают дело депутата Законодательного собрания и гендиректора компании «Энергомонтаж» Ивана Сидоренко. Об этом сообщает ОТС.

Напомним, Сидоренко стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Народного избранника подозревают в незаконном получении около 2 га муниципальной земли и причинении ущерба бюджету Новосибирска в размере около 163 миллионов рублей. По версии следствия, Сидоренко использовал землю не в обозначенных целях.

Как ранее писал Сиб.фм, депутат новосибирского Заксобрания Сидоренко признал вину в мошенничестве.