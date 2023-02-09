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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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В Новосибирске после взрыва газа отключили тепло в трёх домах на Линейной

Фото В Новосибирске после взрыва газа отключили тепло в трёх домах на Линейной
Фото В Новосибирске после взрыва газа отключили тепло в трёх домах на Линейной

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Коммунальные службы отключили теплоснабжение в связи с ЧП в доме на Линейной.

Три дома на улице Линейной отключили от теплоснабжения из-за взрыва газа в жилом доме. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе СГК.

«В связи с обрушением в пятиэтажном доме на улице Линейной вынуждены временно прекратить подачу теплоносителя в три многоквартирных дома — сегодня до 13:00», — говорится в сообщении.

Речь идёт о домах 39, 37 и 39/1 на Линейной. Ранее отопление отключили в 22 двух домах, большинству из них вернули теплоснабжение.

В четверг, 9 февраля, в Новосибирске в результате взрыва газа обрушился подъезд дома на улице Линейная, 29. Очевидцы в соцсетях пишут о большом количестве пострадавших. Позже стало известно о втором погибшем в результате взрыва газа в жилом доме на улице Линейная, 39.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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