В Новосибирске пять человек погибли при взрыве газа в жилом доме - все, что известно о трагедии

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске произошел взрыв газа в пятиэтажке на Линейной – Сиб.фм собрал все подробности ЧП.

Взрыв газа

Утром 9 февраля в пятиэтажке на Линейной, 39 произошел взрыв. Сообщение поступило в ГУ МЧС по Новосибирской области в 7:43 часов. На место выехали первые службы.





Очевидцы писали в соцсетях о большом количестве пострадавших.

Губернатор региона Андрей Травников поручил заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим.

Первые жертвы

Спустя час после трагедии стало известно об одном погибшем и о четырех пострадавших.





"Произошло обрушение третьего подъезда четырёхподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших", — сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Тогда на место прибыла бригада территориального центра медицины катастроф, тринадцать автомобилей скорой помощи НСО и пять автомобилей негосударственных медицинских служб. Все больницы приготовились принимать пострадавших.

Спустя полчаса стало известно о 2 погибшем, но информацию то подтверждали, то опровергали.

Также к месту ЧП прибыл прокурор области Александр Бучман.

Уголовное дело

Следователи регионального СК сообщили о возбуждении уголовного дела из-за взрыва газа на улице Линейной.





Как установили специалисты, частично обрушены два подъезда. Это произошло из-за взрыва бытового газа.

«Следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области в связи с хлопком бытового газа в жилом доме в городе Новосибирске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.

Эвакуация пострадавших

Жителей взорвавшегося дома разместили в школе №85. С ними работали следователи СК, МЧС и представители городской и областной власти. Стали появляться первые списки пострадавших.





Мэр Новосибирска Локоть сообщил, что люди, у которых пострадали квартиры, получат компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, остальные жильцы указанного дома также получат единовременные выплаты. Об этом журналистам сообщил вице-мэр Валерий Шварцкопп. Чиновник не озвучил точную сумму, однако прокурор города Роман Сивак привёл более точные данные.

«Департаментом социальной политики мэрии каждому пострадавшему члену семьи, который находится в этом доме, (принято решение выплатить — прим.ред.)в районе 32 тыс. рублей», — сообщил прокурор.

Лже-газовщики

Со слов жительницы дома, 8 февраля в подъезде появилось объявление с просьбой сообщать в Управляющую компанию о мошенниках, предлагающих услуги по замене газового оборудования.

Девушка предположила, что кто-то из жильцов мог воспользоваться из предложением и "что-то накрутить" в квартире.





Также собеседница Сиб.фм в беседе с журналистом издания рассказала, что в одной из квартир, где обрушился подъезд, накануне меняли газовые трубы. После их замены в подъезде сильно пахло газом.

Позже стало известно, что в Новосибирск вылетели глава МЧС России Александр Куренков и полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Последний уточнил, что уже отменил рабочую встречу и направился в Новосибирск.

11 человек под завалами

Судьба 11 жильцов дома 39 на улице Линейной остаётся неизвестной после взрыва бытового газа. Об этом в четверг сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«В доме прописано 117 человек, но есть нюансы, так как некоторые квартиры сдаются в аренду. Продолжается работа по поиску людей — судьба 11 человек пока неизвестна. Еще 11 человек находятся в больницах города, один человек погиб», — привёл данные Локоть.





Кроме этого, Травников добавил, что дом восстанавливать не будут.

«Очевидно, что после обрушения дом восстанавливать нецелесообразно. Временное решение жилищного вопроса- это предоставление нуждающимся маневренного муниципального жилого фонда, но принципиальное решение уже принято – жители дома на Линейной, 39 в оперативном порядке будут расселены с использованием инструмента региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», — заявил глава региона.

Мародерство

После взрыва газа в пятиэтажке по улице Линейная, 39 в Новосибирске вокруг дома выставлено оцепление. Правоохранители будут охранять имущество эвакуированных жильцов, пока в этом будет необходимость. Об этом журналисту Сиб.фм сообщил один из находящихся на месте сотрудников полиции.





Пять погибших

Пять человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме на улице Линейной в Новосибирске.

По последним данным, 11 человек пострадали. Из них девять находятся в Областной клинической больнице и БСМП №34, рассказала замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина. Из девяти госпитализированных двое находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.





Среди погибших есть двухлетний ребёнок. Об этом Сиб.фм сообщили в Минздраве Новосибирской области.