В Новосибирске в газовых компаниях проходят обыски после взрыва в доме

Фото: 2GIS, автор - Анастасия Александровна
Днём 9 февраля в Новосибирске на улице Фрунзе прошли обыски в здании, где расположены офисы нескольких газовых компаний.
Силовиков сегодня видели в здании, расположенном по адресу улица Фрунзе, 124. Это офис компании «Газпром», где находятся сразу несколько крупных газовых компаний. Среди них — «Газпром газораспределение Томск», «СибирьГазСервис» и «Аварийная газовая служба».
В какую именно компанию приходили люди в форме — в правоохранительных органах не уточняется. Оперативники действительно работают сейчас по адресам организации, занимавшейся поставкой газа в дом №39 на улице Линейная.
Сотрудники указанных газовых компаний рассказали «НДН.Инфо», что их попросили покинуть рабочие места и вывели в коридор. О целях визитов и обысков следователи пока не рассказывают.
Напомним, сжиженный газ в дом №39 на Линейной поставлял «Новосибирскоблгаз», а его обслуживанием занимается компания «Дост-Н».
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