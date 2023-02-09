В Новосибирске задержали подозреваемых по делу о взрыве газа

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Следователи задержали в Новосибирске двух жителей Омской области, подозреваемых по уголовному делу о взрыве газа.

В Новосибирске задержали двух подозреваемых по уголовному делу о взрыве газа. Об этом вечером в четверг, 9 февраля, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. По данным ведомства, это 45-летняя женщина и 25-летний мужчина.

По версии следствия, подозреваемые представлялись сотрудниками сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис». Они якобы выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в домах на улице Линейной.

«Следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации продолжают проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося по уголовному делу. Следователями СК допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Назначена взрывотехническая, пожарно-техническая и иные судебные экспертизы», — уточнили в СК.

В ближайшее время следствие обратится с ходатайством об избрании меры пресечения.

Напомним, вечером тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов частично обрушенного дома на улице Линейной в Новосибирске, сообщили в Минздраве Новосибирской области. Ранее было известно о шести погибших в результате взрыва газа утром 9 февраля. Погибшая — 40-летняя женщина.

По последним данным, 11 человек пострадали. Из них девять находятся в Областной клинической больнице и БСМП №34, рассказала замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина. Из девяти госпитализированных двое находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.