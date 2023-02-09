В Новосибирской области 10 февраля объявлено днем траура

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирской области объявлен траур после взрыва газа в жилом доме.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днём траура после взрыва газа в жилом доме на Линейной, 39. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале вечером 9 февраля.

«Произошедшее сегодня обрушение части дома на улице Линейной, 39 в результате взрыва газа – большая трагедия, потрясшая всех новосибирцев. Происшествие обернулось человеческими жертвами. Уверен, причины случившегося вскоре будут установлены и виновники понесут заслуженное наказание», — сказал Травников.

Губернатор принёс соболезнования семьям погибших.

Также сегодня Владимир Путин прокомментировал взрыв газа и частичное обрушение жилого дома в Новосибирске. Слова поддержки президент России сказал в ходе поздравления со 100-летием Российской авиации и открытия нового терминала Толмачёво вечером 9 февраля.

«Я и все, кто здесь сегодня собрался, выражаем искренние слова соболезнования семьям пострадавших и поддерживаем всех, кто в этом нуждается. Надеемся, что всё со стороны региональных властей будет сделано. Если нужна будет помощь со стороны федеральных органов, то передавайте это как можно быстрее», — сказал Путин.