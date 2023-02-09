Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выразила соболезнования после взрыва газа в жилом доме

Фото: Pixabay.com
Ранее в Новосибирске при взрыве газа в жилом доме погибли 12 человек.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выразила соболезнования в связи со взрывом и частичным обрушением жилого дома на Линейной, 39.
«Сегодня случилась безумная трагедия! Профессионалы будут разбираться кто виноват! Я просто хочу сказать, что это одна из самых страшных трагедий в нашем городе за последнее время! Тяжело найти слова. Только скорбь», — написала Терешкова в своём телеграм-канале.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днём траура после взрыва газа в жилом доме на Линейной, 39. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале вечером 9 февраля.
«Произошедшее сегодня обрушение части дома на улице Линейной, 39 в результате взрыва газа – большая трагедия, потрясшая всех новосибирцев. Происшествие обернулось человеческими жертвами. Уверен, причины случившегося вскоре будут установлены и виновники понесут заслуженное наказание», — сказал Травников.
Губернатор принёс соболезнования семьям погибших.
Также сегодня Владимир Путин прокомментировал взрыв газа и частичное обрушение жилого дома в Новосибирске.
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