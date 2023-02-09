Житель Тюмени убил своего гостя из-за того, что он не хотел уходить

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Житель Тюмени убил своего товарища, потому что он не хотел уходить домой. Обвиняемого приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

Обвиняемого в убийстве своего товарища тюменца приговорили к 9 годам колонии строго режима. Кроме того, с мужчины взыщут 900 тысяч рублей, пишет МегаТюмень.

Инцидент со смертельным исходом произошел в марте прошлого года. В тот день двое мужчин распивали алкоголь на квартире у осужденного и между ними произошел конфликт. Хозяин квартиры начал бросаться с кулаками на своего гостя, так как он не хотел уходить.

«После он взял нож и два раза ударил потерпевшему в шею. От полученных ран гражданин скончался на месте», – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В суде подсудимый признал свою вину и раскаивается в содеянном. Тюменец объяснил, что не вызвал сразу скорую, так как был в шоке и пьян.

Напомним, ревнивый тюменец чуть не убил сожительницу, уснувшую во время ссоры.