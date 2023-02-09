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Жители Новосибирска заметили в небе ядерный гриб

Фото Жители Новосибирска заметили в небе ядерный гриб
Фото Жители Новосибирска заметили в небе ядерный гриб

Фото: МК-Новосибирск

Жители Новосибирска испугались дыма из котельной.

В Оби жители поздним вечером в четверг, 9 февраля, увидели в небе "ядерный взрыв". Фотографиями они поделились с МК-Новосибирск.

«Вышли гулять с собакой, а в небе вот это», — сообщает «МК в Новосибирске» жительница Оби Тамара.

На самом деле это обычный дым из местной котельной, но вид действительно напоминает последствия ядерного взрыва.

Как ранее писал Сиб.фм, специалисты мэрии Новосибирска назвали свою версию нестерпимого запаха в городе.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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