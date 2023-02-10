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Депутаты Заксобрания НСО организовали сбор помощи пострадавшим при взрыве дома на Линейной

Фото Депутаты Заксобрания НСО организовали сбор помощи пострадавшим при взрыве дома на Линейной
Фото Депутаты Заксобрания НСО организовали сбор помощи пострадавшим при взрыве дома на Линейной

Фото: zsnso.ru

10 февраля в Новосибирской области объявлён днём траура из-за гибели людей при взрыве дома на Линейной, 39 в Новосибирске. Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области организовали на своих округах сбор помощи для пострадавших.

Депутаты Заксобрания региона выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в трагедии 9 февраля. Председатель Заксобрания Андрей Шимкив рассказал, что со вчерашнего дня в Заксобрании идёт сбор средств и гуманитарной помощи: «Люди должны знать и чувствовать — с первой минуты с ними рядом и специальные оперативные службы, и все мы, каждый из нас. Сил, терпения и веры всем, кто потерял близких. Светлая память погибшим».

Фото Депутаты Заксобрания НСО организовали сбор помощи пострадавшим при взрыве дома на Линейной 2

Собранную гуманитарную помощь уже привозят в пункт сбора, открытый в региональном отделении «Единой России» по по адресу Красный проспект, 155.

Ещё один пункт сбора находится в филиале КЦСОН Центрального округа (ул. Дуси Ковальчук, 16). В числе первых туда привезли груз от депутатов регионального парламента Вениамина Пака, Евгения Подгорного, Елены Спасских и жителей Кировского района.

Фото Депутаты Заксобрания НСО организовали сбор помощи пострадавшим при взрыве дома на Линейной 3

«Это важно, что жители города неравнодушны. Все поддерживают, помогают своим личным участием. И мы видим, что люди идут в пункт сбора гуманитарной помощи постоянно. Несут теплые вещи, продукты, всё, что необходимо людям, пережившим такую трагедию. Слышала, сейчас простой гражданин предложил пострадавшим безвозмездно пожить несколько месяцев в его квартире-студии», — поделилась первыми впечатлениями от посещения КЦСОН Елена Спасских. — В эту сложную минуту все депутаты Законодательного Собрания вместе с населением. Сегодня мы привезли новые вещи — тёплую одежду, продукты питания, воду, средства личной гигиены. Считаю, что это самое необходимое. Собрали всё оперативно — за сутки».

Фото Депутаты Заксобрания НСО организовали сбор помощи пострадавшим при взрыве дома на Линейной 4

Как отмечает заместитель председателя комиссии Заксобрания по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Дарья Карасева, взрыв произошёл из-за неисправности с газовой трубой. При этом некоторые из жильцов ближайших домов говорят о том, что ранее здесь ходили мошенники, которые представлялись сотрудниками газовых служб. Она уверена, что есть необходимость проработки закона об ответственности за такие аферы была строже: «Но это в будущем. Сейчас куда важнее поддержать тех новосибирцев, которые жили в пострадавшем доме. Мы в своём офисе по адресу Новосибирск, ул. Ядринцевская, 23, офис 103 уже собираем гуманитарную помощь: одежду, воду, продукты. Всё это будет передано пострадавшим».

Фото Депутаты Заксобрания НСО организовали сбор помощи пострадавшим при взрыве дома на Линейной 5

В день траура по погибшим жители несут к месту трагедии цветы и игрушки. «Я и мой коллектив сотрудников внесли денежные средства на счёт и написали заявление на перечисление части заработной платы в пользу пострадавших жителей улицы Линейная», — рассказал председатель комитета регионального парламента по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко. Он также добавил, что неравнодушные граждане тоже могут пожертвовать и денежные средства по счёту:

АНО Центр поддержки гражданских инициатив «Наш Заельцовский район»

ИНН: 5402059885

КПП: 540201001

ОГРН: 1205400015040

Расчетный счет: 40703810544050000019

Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Новосибирск

БИК: 045004641

Корр. счет: 30101810500000000641

Юридический адрес: 630123, Новосибирская области, Новосибирск г., Жуковского ул., дом 96/2, этаж 2, офис 4А

Директор: Озманян Арман Мамеевич

Назначение платежа: «Взнос (пожертвование) на осуществление
благотворительной программы. НДС не облагается.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8-913-393-78-86 или 8 (383) 226-92-00 Силина Алёна Олеговна.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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