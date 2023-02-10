Депутаты Заксобрания НСО организовали сбор помощи пострадавшим при взрыве дома на Линейной

Фото: zsnso.ru

10 февраля в Новосибирской области объявлён днём траура из-за гибели людей при взрыве дома на Линейной, 39 в Новосибирске. Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области организовали на своих округах сбор помощи для пострадавших.

Депутаты Заксобрания региона выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в трагедии 9 февраля. Председатель Заксобрания Андрей Шимкив рассказал, что со вчерашнего дня в Заксобрании идёт сбор средств и гуманитарной помощи: «Люди должны знать и чувствовать — с первой минуты с ними рядом и специальные оперативные службы, и все мы, каждый из нас. Сил, терпения и веры всем, кто потерял близких. Светлая память погибшим».

Собранную гуманитарную помощь уже привозят в пункт сбора, открытый в региональном отделении «Единой России» по по адресу Красный проспект, 155.

Ещё один пункт сбора находится в филиале КЦСОН Центрального округа (ул. Дуси Ковальчук, 16). В числе первых туда привезли груз от депутатов регионального парламента Вениамина Пака, Евгения Подгорного, Елены Спасских и жителей Кировского района.

«Это важно, что жители города неравнодушны. Все поддерживают, помогают своим личным участием. И мы видим, что люди идут в пункт сбора гуманитарной помощи постоянно. Несут теплые вещи, продукты, всё, что необходимо людям, пережившим такую трагедию. Слышала, сейчас простой гражданин предложил пострадавшим безвозмездно пожить несколько месяцев в его квартире-студии», — поделилась первыми впечатлениями от посещения КЦСОН Елена Спасских. — В эту сложную минуту все депутаты Законодательного Собрания вместе с населением. Сегодня мы привезли новые вещи — тёплую одежду, продукты питания, воду, средства личной гигиены. Считаю, что это самое необходимое. Собрали всё оперативно — за сутки».

Как отмечает заместитель председателя комиссии Заксобрания по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Дарья Карасева, взрыв произошёл из-за неисправности с газовой трубой. При этом некоторые из жильцов ближайших домов говорят о том, что ранее здесь ходили мошенники, которые представлялись сотрудниками газовых служб. Она уверена, что есть необходимость проработки закона об ответственности за такие аферы была строже: «Но это в будущем. Сейчас куда важнее поддержать тех новосибирцев, которые жили в пострадавшем доме. Мы в своём офисе по адресу Новосибирск, ул. Ядринцевская, 23, офис 103 уже собираем гуманитарную помощь: одежду, воду, продукты. Всё это будет передано пострадавшим».

В день траура по погибшим жители несут к месту трагедии цветы и игрушки. «Я и мой коллектив сотрудников внесли денежные средства на счёт и написали заявление на перечисление части заработной платы в пользу пострадавших жителей улицы Линейная», — рассказал председатель комитета регионального парламента по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко. Он также добавил, что неравнодушные граждане тоже могут пожертвовать и денежные средства по счёту:

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