«Дорога за горизонт»: выставка Николая Давыдова открылась в Новосибирске

Фото: Новосибирский государственный художественный музей

7 февраля на первом этаже Новосибирского художественного музея со стороны улицы Свердлова, 10 открылась персональная выставка заслуженного художника России, живописца, академика Российской академии художеств Николая Давыдова.

В экспозицию вошло более 50 работ автора, выполненных в лучших традициях русской школы реалистической живописи, в том числе работы из серии пейзажей «На Тверской земле», архитектурных пейзажей «Храмы Земли Русской», «Монастыри России».

Николай Давыдов родился в Красноярске, поступил в Красноярское художественное Суриковское училище, именно в Сибири формировался отличительный почерк живописца: писать достоверно, с удивительной любовью к увиденному.

В начале церемонии открытия директор Новосибирского художественного музея Екатерина Болдырева зачитала текст поздравления Николаю Давыдову от президента Российской Академии художеств, народного художника СССР и РФ Зураба Церетели:

«Глубоко гуманистическое, духовно-нравственное, масштабное и многогранное искусство Николая Давыдова получило широкое признание в нашей стране и за рубежом.

Его всегда узнаваемое индивидуальное творчество основано на сложном соединении лучших традиций отечественной, и мировой художественной практики, своеобразном авторском видении тем, мотивов, как в сюжетных композициях, так и в пейзажной живописи. Благодаря широте интересов и многоплановости таланта, Николаю Давыдову одинаково хорошо удаются эпические пейзажи Русского Севера и Горного Алтая, просветленные лирические пейзажи с изображением старинных храмов России и Светой Горы Афон, наполненные поэзией пейзажи Тверского края».

Величайшим достижением нашей страны назвал русскую живопись академик Российской академии художеств, доктор философских наук, заместитель председателя по научно-творческой работе Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в городе Красноярске Михаил Шишин.

«До тех пор, пока художники, такие как Николай Давыдов, работают и сохраняют традицию этой живописи, наше искусство становится богаче. Когда вы будете смотреть его работы, вы увидите одну очень тонкую вещь, которая проходит через все картины — нечто, что есть везде: что-то похожее на серебряный звон колокольчика или серебряный блеск», — добавил Михаил Шишин.

Председатель Новосибирского регионального отделения «Союз художников России».Вадим Иванкин уверен, что для Новосибирска подобные выставки приносят новые краски в общегородскую палитру.

«Когда в городе появляется художник, который укоренен российской традицией и состоялся в ней, это дорого стоит, тем самым автор возвращает нас к жизни, которая протекает рядом с нами», — отметил Вадим Иванкин.

Зрители очень тепло встретили выставку, делясь впечатлениями, многие отметили невероятную способность художника тонко показать в своих полотнах всю красоту, самобытность и глубину русского пейзажа. В картинах отражены постоянные творческие поездки автора по России и другим странам, поэтому проект будет интересен широкому кругу посетителей музея.

Выставка работает до 26 марта