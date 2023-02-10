Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Двух врачей из Читы осудили за смерть младенца

Фото Двух врачей из Читы осудили за смерть младенца
Фото Двух врачей из Читы осудили за смерть младенца

Freepik, authors: Anna Derzhina

Двух врачей городского роддома в Чите осудили за смерть новорожденного младенца из-за не сделанного вовремя кесарева сечения.

Центральный районный суд Читы вынес приговор в отношении двух врачей городского родильного дома за смерть новорождённого младенца из-за не сделанного вовремя кесарева сечения, пишет zabnews.

По версии следствия, акушер-гинеколог с коллегой увидели признаки гипоксии плода на кардиотокограмме, но решили не проводить кесарево сечение, надеясь, что женщина сможет родить самостоятельно.

Суд установил, что медики легкомысленно отнеслись к своим профессиональным обязанностям и не сделали пациентке кесарево сечение, несмотря на показания к нему. Из-за этого ребёнок умер от тяжёлой асфиксии. Между смертью малыша и действиями врачей суд установил прямую причинно-следственную связь.

Подсудимые полностью признали свою вину и попросили прощения у семьи, потерявшей ребёнка. Каждого из осуждённых приговорили к 2 годам ограничения свободы и запрету заниматься врачебной деятельностью на 1,5 года. В законную силу приговор ещё не вступил.

Напомним, в России оставленный на 10 минут без присмотра младенец утонул в ванной.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

врачи
смерть
младенец
новорождённый
осуждённые
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18447
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
15184
Никогда не будут бедными: мужчины с этими именами обречены на богатство
10606
Стриптизерша из Новосибирска рассказала о стоимости танцев в приватных комнатах
10240
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
9465
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
8475
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов
7867
Жители Новосибирска больше 40 лет несут игрушки к могиле зверски убитого мальчика