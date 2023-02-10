Двух врачей из Читы осудили за смерть младенца

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Двух врачей городского роддома в Чите осудили за смерть новорожденного младенца из-за не сделанного вовремя кесарева сечения.

Центральный районный суд Читы вынес приговор в отношении двух врачей городского родильного дома за смерть новорождённого младенца из-за не сделанного вовремя кесарева сечения, пишет zabnews.

По версии следствия, акушер-гинеколог с коллегой увидели признаки гипоксии плода на кардиотокограмме, но решили не проводить кесарево сечение, надеясь, что женщина сможет родить самостоятельно.

Суд установил, что медики легкомысленно отнеслись к своим профессиональным обязанностям и не сделали пациентке кесарево сечение, несмотря на показания к нему. Из-за этого ребёнок умер от тяжёлой асфиксии. Между смертью малыша и действиями врачей суд установил прямую причинно-следственную связь.

Подсудимые полностью признали свою вину и попросили прощения у семьи, потерявшей ребёнка. Каждого из осуждённых приговорили к 2 годам ограничения свободы и запрету заниматься врачебной деятельностью на 1,5 года. В законную силу приговор ещё не вступил.

Напомним, в России оставленный на 10 минут без присмотра младенец утонул в ванной.