Губернатор НСО Травников поручил определить порядок доступа в квартиры на Линейной

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил спасателей за оперативную работу по разбору завалов дома на Линейной, 39.

В пятницу, 10 февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников прибыл к месту обрушения дома на Линейной, 39. Он поблагодарил спасателей за работу в тяжелых условиях и поручил в кратчайшие сроки определить порядок доступа людей в их квартиры.

"Передайте слова благодарности всему личному составу. Понятно, что эти сутки работа была очень тяжелая. И физически тяжелая, и морально. Мы сделали все, что могли. У меня просьба — определить порядок доступа людей в квартиры", — сказал Травников.

Глава ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов предложил, чтобы новосибирцы смогли получить доступ в квартиры за вещами и документами в сопровождении спасателей. Забрать крупногабаритные вещи жильцы дома на Линейной, 39 смогут позже.

Как ранее писал Сиб.фм, работы по разбору завалов были завершены в 8:18 утра 10 февраля. По официальным данным, 13 человек погибли в результате взрыва газа, 21 пострадал.

10 февраля в Новосибирской области объявлено днем траура.