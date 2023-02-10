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общество

Клиенты сибирского банка взяли на личные нужды больше 225 млрд рублей

Фото Клиенты сибирского банка взяли на личные нужды больше 225 млрд рублей
Фото Клиенты сибирского банка взяли на личные нужды больше 225 млрд рублей

Фото: pixabay.com

Потребительские кредиты остаются популярным банковским продуктом среди сибиряков — за двенадцать месяцев минувшего года клиенты Сбера в Сибири взяли на личные нужды свыше 225 миллиардов рублей. Более трети всей суммы были взяты в четвертом квартале.

Наибольшей популярностью этот продукт пользовался у красноярцев — жители края за год взяли свыше 55 млрд рублей. В Новосибирской области эта сумма оказалась меньше — жители региона благодаря кредитованию смогли потратить на личные и семейные нужды 35,5 млрд руб.

Председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев:

«Потребительское кредитование — один из самых важных в линейке наших кредитных и финансовых решений. Оно доступно почти каждому, а его цели — понятны и прозрачны. Благодаря технологиям искусственного интеллекта, рассмотрение заявок происходит практически моментально: каждый клиент может приобрести все необходимое без отсрочек или сбора дополнительных документов».

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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