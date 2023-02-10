Клиенты сибирского банка взяли на личные нужды больше 225 млрд рублей

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Потребительские кредиты остаются популярным банковским продуктом среди сибиряков — за двенадцать месяцев минувшего года клиенты Сбера в Сибири взяли на личные нужды свыше 225 миллиардов рублей. Более трети всей суммы были взяты в четвертом квартале.

Наибольшей популярностью этот продукт пользовался у красноярцев — жители края за год взяли свыше 55 млрд рублей. В Новосибирской области эта сумма оказалась меньше — жители региона благодаря кредитованию смогли потратить на личные и семейные нужды 35,5 млрд руб.

Председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев:

«Потребительское кредитование — один из самых важных в линейке наших кредитных и финансовых решений. Оно доступно почти каждому, а его цели — понятны и прозрачны. Благодаря технологиям искусственного интеллекта, рассмотрение заявок происходит практически моментально: каждый клиент может приобрести все необходимое без отсрочек или сбора дополнительных документов».