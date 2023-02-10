Лыжня России 2023 в Новосибирске: программа участия, как зарегистрироваться для участия

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

11 февраля столица Западной Сибири примет участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Соревнования пройдут в Академгородке (ул. Ионосферная, 3).

Участвовать в масштабных соревнованиях, которые проходят уже в 41-ый раз, могут не только спортсмены-профессионалы, но и любители, сообщил официальный сайт города Новосибирск www.novo-sibirsk.ru.

Для регистрации желающих в течение двух февральских дней будут работать специальные комиссии:

10 февраля 2023 года с 14.00 до 20.00 по двум адресам:

- МАУ «Стадион» (стадион «Спартак», ул. Мичурина д.10, 2 этаж, правое крыло);

- Академгородок, торговый центр «Эдем», ул.Кутателадзе,4/4.

11 февраля 2023 года по адресу

Академгородок, ул.Ионосферная,3:

- 09.00 — 10.50 регистрация участников на дистанции 500 м (дети 6-8 лет);

- 09.00 — 11.30 регистрация участников на дистанции 5 км (2005 г.р. и моложе);

- 09.00-11.45 регистрация участников на дистанции 10 км (2004 г.р. и старше).

При себе нужно иметь следующие документы:

– паспорт или свидетельство о рождении;

– справку о допуске врача или согласие, подтверждающее персональную ответственность за свое здоровье.

Электронная регистрация

Такой вид регистрации будет доступен лишь участникам 2004 года рождения и старше на дистанции 10 км. Доступ к электронной регистрации откроется с 00:00 23.01.2023 до 23:00 09.02.2023.

Ссылка на регистрацию https://sportsauce.ru/starts/LR2023

Всем участникам соревнований вручается сувенирная продукция Минспорта России: шапочка и нагрудный номер (номер-майка). Номера планируют выдавать во время работы комиссии по допуску на местах регистрации. Шапочки участники получат в день соревнований 11 февраля на лыжной базе.

Задать дополнительные вопросы можно по телефону: (383) 240- 99- 51.

Скучать никто не будет!

Программа «Лыжни России» в Новосибирске обещает быть насыщенной и интересной даже для болельщиков и зрителей.

09.00 – 10.50 регистрация участников на дистанции 500 м (дети 6-8 лет);

09.00 – 11.30 регистрация участников на дистанции 5 км (2005 г.р. и моложе);

09.00 — 11.45 регистрация участников на дистанции 10 км (2004 г.р. и старше);

11.00 – Старт детского забега на дистанцию 500 м, мальчики;

11.15 – Старт детского забега на дистанцию 500 м, девочки;

11.40 – Торжественное открытие, церемония награждения победителей детского забега на 500 м;

12.00 – Массовый старт на дистанции 5 км юноши и девушки (2005 г.р. и моложе);

12.10 – Старт на дистанцию 2130 м (Забег-2130). Участвуют руководители (заместители руководителя) правительства Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, депутаты всех уровней, руководители государственных, муниципальных учреждений (и. о. руководителя на момент проведения мероприятия), организаций и предприятий, а также победители, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы);

12.15 – Массовый старт на дистанции 10 км женщины и мужчины (2004 г.р. и старше);

12.45 – Награждение Забега-2130 на дистанции 2130 м, награждение забегов на дистанции 5км;

13.15 – Церемония награждения забегов на дистанции 10 км.

Для тех, кто не решится встать на лыжню предусмотрены другие спортивные развлечения:

- сдача норматив ВФСК «ГТО»;

- спортивно-развлекательная программе, которая будет проходить на протяжении всего праздника.