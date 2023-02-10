На спецоперации погиб Евгений Котельников из Новосибирской области

Фото: администрация Черепановского района

В СВО погиб 38-летний Евгений Котельников из Новосибирской области.

В пятницу, 10 февраля, простятся с 38-летним Евгением Котельниковым из Черепановского района Новосибирской области. Об этом сообщили в администрации района.

«Как настоящий патриот и защитник Отечества, проявляя героизм и отвагу на передовой, Евгений Сергеевич отдал свою жизнь, с честью и достоинством исполняя свой воинский долг», — говорится в сообщении.

Стало известно, что ранее Евгений участвовал в боевых действиях в Чечне и Сирии, награждён медалью «За отвагу» и краповым беретом. У него осталось жена и двое детей.

«Мы разделяем огромную боль этой невосполнимой утраты с родными и близкими. Память о нём, как о настоящем герое, навсегда останется в наших сердцах», — сообщили в администрации.

Церемония прощания с Евгением Котельниковым пройдёт в РСКЦ им. С. А. Жданько 10 февраля с 10:00 до 12:00.