Нефтетранспортная компания обеспечивает безопасную эксплуатацию объектов

Фото: АО «Транснефть - Западная Сибирь»

«Транснефть — Западная Сибирь» заменила участок подводного перехода магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Омск — Сокур через протоку реки Обь в Новосибирской области.

Работы проводились в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия (ТПР и КР) для обеспечения эксплуатационной надежности нефтепродуктоперекачивающей инфраструктуры.

Был выполнен капитальный ремонт резервной нитки подводного перехода МНПП с заменой трубы общей протяженностью более 382 м. Укладка части замененного участка МНПП осуществлялась траншейным способом в существующей траншее с ее доработкой.

Для поддержания необходимых стандартов промышленной и экологической безопасности при замене резервной нитки была применена труба с повышенным классом прочности — К56. Срок безопасной эксплуатации замененного участка нефтепродуктопровода составляет 33 года.

После окончания сварочно-монтажных работ специалисты выполнили контроль качества сварных швов методами неразрушающего контроля, провели гидравлические испытания участка МНПП с проверкой на готовность к эксплуатационным нагрузкам, подключили участок к системе электрохимической защиты, установили опознавательные и предупреждающие знаки.

Модернизация производственной инфраструктуры — в числе приоритетных направлений деятельности АО «Транснефть — Западная Сибирь» в области поддержания безопасной и бесперебойной транспортировки нефти. Так, в 2022 году в рамках программы ТПР и КР реконструировано 94 км линейной части МНПП Омск — Сокур и 14 км магистрального нефтепровода Александровское — Анжеро- Судженск.

Всего в рамках программы ТПР и КР в минувшем году было введено в эксплуатацию 98 объектов.