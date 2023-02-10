Областные власти обеспечат жильём пострадавших на Линейной в оперативном порядке

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Губернатор Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетили консультационный центр помощи пострадавшим, озвучили меры поддержки и ответили на вопросы жителей дома на Линейной.

Как отметил губернатор, главная задача на сегодня — максимально помочь людям, которые оказались в такой тяжёлой ситуации. Поэтому, совместным решением Правительства области, мэрии Новосибирска определён пакет помощи для жильцов дома по Линейной, 39. Сейчас центр поддержки пострадавших расположен на территории 85-ой школы.

Уже начались выплаты в размере 100 тысяч рублей на каждую семью, а с понедельника начнутся выплаты для компенсации утраченного имуществана каждого человека от 50 до 100 тысяч, в зависимости от объёма утраты.

«Принято решение о поддержке пострадавших и семей, где, к сожалению, погибли родные. Для тех людей, кто пострадал, имеет ранения, в зависимости от тяжести травм и необходимости реабилитации, будут произведены выплаты от 200 до 400 тысяч рублей на каждого человека. Семьям, где есть погибшие, будет оказана помощь, связанная с погребением, и выплачен на каждую семью 1 миллион рублей. Город постарался, чтобы все эти меры поддержки были доведены до каждого человека максимально быстро и просто — для этого организована работа консультационного центра», — подчеркнул Андрей Травников.

После обрушения восстанавливать дом оказалось нецелесообразно. Временное решение властей — предоставление нуждающимся жилья из манёвренного муниципального жилого фонда. Принципиальное решение уже принято — жители дома на Линейной, 39 в оперативном порядке будут расселены с использованием инструмента региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилья. Средства для решения этой задачи регион выделит Новосибирску из резервного фонда областного правительства, заявил губернатор.

По словам Андрея Травникова, уже на следующей неделе для этого подготовят все необходимые документы: «Во внеочередном порядке этот дом будет внесён в региональную программу расселения из аварийного жилья. В соответствии с условиями программы, каждая семья сможет, на выбор — или получить за счёт средств областного бюджета новую квартиру, или получить равноценную выплату и принять решение об улучшении своих жилищных условий. Кроме того, нам предстоит сделать выводы из этого чрезвычайного происшествия и обратить внимание на деятельность мошенников, которые под видом работников газовых служб проникают в квартиры, оказывают непонятные услуги и взимают плату. Эта деятельность крайне опасна — это очевидно, и её нам вместе с правоохранительными органами необходимо немедленно пресечь».

Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в консультационном центре сегодня работают самые разные специалисты:

«Проблемы у всех семей разные. Кто-то утратил документы — сегодня у миграционной службы на восстановлении два паспорта. Кому-то нужна медицинская помощь, помощь специалистов-психологов. Абсолютно все спрашивают про меры социальной поддержки. Всего через центр из 118 эвакуированных из дома по Линейной прошло 93 человека. Мы готовы расселить всех, такая возможность у нас есть. В квартиры пострадавшего дома заходить пока нельзя, только при сопровождении специалистов МЧС. Дом в опасном состоянии».

Со спасателями уже согласован порядок доступа в сохранившиеся квартиры, чтобы люди могли забрать необходимое: документы, деньги, лекарства, мелкие ценные вещи. Эта работа начнётся с сегодняшнего дня.