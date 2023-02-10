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Под Новосибирском 52-летнего мужчину судят за убийство жены на глазах у дочери

Фото Под Новосибирском 52-летнего мужчину судят за убийство жены на глазах у дочери
Фото Под Новосибирском 52-летнего мужчину судят за убийство жены на глазах у дочери

Фото Сиб.фм

В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя Мошковского района, которому вменяют убийство женщины в присутствии ее ребенка.

Новосибирский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Мошковского района. Мужчина обвиняется в убийстве на почве ревности.

Как сообщили в региональной прокуратуре, преступление было совершено в ноябре 2019 года. В состоянии алкогольного опьянения мужчина не менее двух раз выстрелил в потерпевшую из охотничьего ружья марки «ИЖ-58MA» в присутствии их несовершеннолетней дочери.

После случившегося сибиряка отправили на принудительное лечение, так как у мужчины обнаружилось психическое расстройство

"После выздоровления применение принудительной меры медицинского характера в отношении обвиняемого отменено, и 26.08.2022 Мошковским районный судом уголовное дело возвращено в следственный орган для организации предварительного расследования в общем порядке", — уточнили в прокуратуре.
В ближайшее время дело рассмотрят в суде.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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