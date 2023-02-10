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Пока муж на работе: женщины с этими именами чаще всего ходят налево

Фото Пока муж на работе: женщины с этими именами чаще всего ходят налево
Фото Пока муж на работе: женщины с этими именами чаще всего ходят налево

Pixabay.com

Эксперты в области антропонимики утверждают, что жизненные программы и установки человеку приходят вместе с именем. Ряд женских имён несёт в себе «код изменщицы». Такие женщины неосознанно разрушают свою семью.

МАРИЯ, БЕЛЛА и КАРИНА

Женщины с такими именами склонны к интрижкам на стороне и всегда готовы на случайный секс с незнакомцем. При этом они никогда не простят мужскую измену и будут мстить до конца жизни неверного супруга.

ЕВГЕНИЯ, АЛЕКСАНДРА и ЯНА

Этих женщин объединяет «мужской» корень в их именах, потому и ведут они себя не по-женски. Движут ими брутальные инстинкты. Именно они и толкают их во все тяжкие связи – одного партнёра на всю жизнь им явно недостаточно.

НАТАЛЬЯ, ЖАННА и ЮЛИЯ

Первое обманчивое впечатление носительницы этих имён производят как скромные и даже несамостоятельные девушки. О таких красавицах мужчины любят заботиться. Семейная идиллия и застенчивость таких жёнушек заканчивается моментально, когда на их пути появляется жгучий красавец.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Теги

Новосибирск
Мужчина и женщина
семья
имя
измена
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