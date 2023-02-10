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экономика

Повышение пенсий в 2023 году: кому и на сколько прибавят

Фото Повышение пенсий в 2023 году: кому и на сколько прибавят
Фото Повышение пенсий в 2023 году: кому и на сколько прибавят

Фото: pixabay.com

Нынешняя традиционная индексация пенсий стартовала 1 января нового 2023 года. За ней последует поэтапное увеличение и других базовых выплат пожилым россиянам. Прибавку к выплатам можно ждать в феврале, апреле и августе текущего года.

Этапы роста российских пенсий-2023

Говоря о январском повышении страховых пенсий 2023 года, министр труда Антон Котяков, напомнил о том, что в 2022 году пенсию уже повышали — пособия выросли внепланово на 10% с июня. Если учесть эту прибавку, то процент индексации, по сравнению с декабре 2021 года, получается вполне приличный.

1. В январе 2023 года увеличивают страховую пенсию неработающим пенсионерам.

2. С февраля повышается ЕДВ для федеральных льготников.

3. В апреле индексируют пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные.

4. С августа производится перерасчет страховых пенсий у работающих пенсионеров по итогам прошлого года. В последний месяц лета индексируются также накопительные пенсии;

5. В октябре прибавку получают пенсионеры силовых ведомств — бывшие военнослужащие, сотрудники МВД и другие.

Фото Повышение пенсий в 2023 году: кому и на сколько прибавят 2

Прибавка для неработающих пенсионеров

В проекте бюджета обновленного Социального фонда РФ (результат слияния пенсионного фонда и фонда социального страхования) на 2023 год заложены уже следующие параметры:

· страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 4,8%;

· размер фиксированной выплаты и стоимость пенсионного коэффициента составит 7 567,33 рубля и 123,77 рубля соответственно.

В результате индексации средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 году увеличится до 21 864 рублей, сообщает информационный портал социальной защиты населения.

Прибавка для работающих пенсионеров

Стандартного повышения, как для неработающих, тут нет – сумма фиксированной выплаты и стоимость пенсионного балла зафиксированы на уровне 2016 года (или выше, если пенсионер начал работать в 2017 году и позже), поясняют пенсионные эксперты России.

Но пенсии работающих пожилых людей все-таки увеличатся в 2023 году. Произойдёт это за счет страховых взносов, которые делает каждый трудоустроенный россиянин. Правда, для работающих пенсионеров максимальная прибавка возможна только на 3 пенсионных коэффициента.

По мнению пенсионных юристов, индексация пенсий работающим пенсионерам в 2023 году составит не более 354,3 рублей (3 балла по 118,1 рубля). Пересчет баллов происходит с 1 августа за прошлый год (то есть, с 1 августа 2023 года за 2022 год).

Прибавка к социальной пенсии

Социальная пенсия с 1 апреля 2023 года повысится на 3,3%. Этот процент заложен в бюджет, но по факту конкретная величина индексации будет определена и опубликована ближе к апрелю. Она рассчитывается, как соотношение прожиточного минимума прошлого года к аналогичному показателю позапрошлого.

Фото Повышение пенсий в 2023 году: кому и на сколько прибавят 3

Прибавка к военной пенсии

Военная пенсия складывается из двух основных параметров – денежное довольствие и выслуга лет. Есть еще понижающий коэффициент, то есть на руки человек получает чуть меньше, чем рассчитано.

В 2023 году понижающий коэффициент не изменится – сейчас он равен 0,8547.

Зато изменится денежное довольствие, с октября 2023 года оно увеличится на 5,5%. Соответственно, на столько же проиндексируют и пенсию.

Прибавка для льготных пенсионеров

Для ряда пенсионеров в России предусмотрены дополнительные выплаты. Их получают федеральные льготники – то есть, те, кому льготы назначены на уровне всей России. Ежемесячные выплаты льготным категориям повышаются с 1 февраля. В 2023 году они увеличатся на 11,9% — индексация пройдет по уровню фактической инфляции.

Прибавка для пенсионеров новых территорий РФ

С 1 января на территориях Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской области открылись отделения Социального фонда России. Точные расчеты выплат еще предстоит утвердить. Но в октябре 2022 стало известно, что на эти цели планируют выделить 200-300 миллиардов рублей.

Кроме того, жители присоединенных территорий, которые были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в Россию, получают соцвыплату 10 000 рублей.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Пенсионный фонд
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