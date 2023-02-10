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Президент Путин огласит Послание Федеральному Собранию 21 февраля

Фото Президент Путин огласит Послание Федеральному Собранию 21 февраля
Фото Президент Путин огласит Послание Федеральному Собранию 21 февраля

Фото Кремлин.ру

21 февраля президент Владимир Путин обратится с Посланием к Федеральному Собранию.

Владимир Путин 21 февраля в Гостином дворе огласит послание Федеральному собранию. Об этом 10 февраля журналистам сообщил пресс-секретарь президента Владимир Песков.

По словам официального представителя Кремля, глава государства выскажется о текущей ситуации.

Также, по словам Пескова, запланирована пряма линия с участием президента. Однако точная дата не определена.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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