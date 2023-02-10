Президент Путин огласит Послание Федеральному Собранию 21 февраля

Фото Кремлин.ру
21 февраля президент Владимир Путин обратится с Посланием к Федеральному Собранию.
Владимир Путин 21 февраля в Гостином дворе огласит послание Федеральному собранию. Об этом 10 февраля журналистам сообщил пресс-секретарь президента Владимир Песков.
По словам официального представителя Кремля, глава государства выскажется о текущей ситуации.
Также, по словам Пескова, запланирована пряма линия с участием президента. Однако точная дата не определена.
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