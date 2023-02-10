Тиран и деспот: мужчины этих знаков Зодиака отличаются особой жестокостью

Pixabay.com

Мужская агрессивность и несдержанность зачастую достаётся в наследство от созвездия, под которым рождается мальчик.

ОВЕН

Этот знак огненной стихии «награждает» рожденного под ним мужчину вульгарность, высокомерием и жестокостью. Задевать гордость и самолюбие такого человека – смерти подобно. Его месть будет сопровождаться скандала, доходящими до драки. Правда, вспышки гнева у Овнов быстро гаснут – главное вовремя ретироваться из их поля зрения.

ТЕЛЕЦ

С виду миролюбивый знак Зодиака, мелочный и скупой по факту. Его смело модно отнести к астрологическим садистам. Правда, такое отношение Тельцы распространяют лишь на неугодных им личностей, наступившим на любимую мозоль. Он будет терроризировать и презирать, пока не добьется полного раскаяния.

РАК

Если коротко и только о плохом, то представители этого знака Зодиака лицемеры и притворщики. А причина в страхах и эмоциональной уязвимости, которую они прячут за злостью и заносчивостью. Они с удовольствием поглумятся над ошибками других людей (даже близких), причём сделают это публично и жёстко.

СКОРПИОН

Мужчины этого знака опасны даже на расстоянии. Как правило, от их неконтролируемой жестокости и изощрённой мстительности страдают самые близкие. К тому же они являются яркими представителями категории энергетических вампиров. Облить человека грязью, потом извиниться, чтобы снова всадить в его спину нож для них не составит труда. От этого они испытывают удовольствие и наполняются энергией.