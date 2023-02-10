Травников поблагодарил спасателей за ликвидацию последствий взрыва газа в Новосибисрке

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил слова благодарности спасателям, принимавшим участие в разборе завалов дома после взрыва газа.

Глава Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил спасателей за помощь пострадавшим при взрыве газа в доме на Линейной, 39, а также за оперативный разбор завалов.

"Я уже высказал слова благодарности командирам отрядов за оперативную работу по разбору завалов. Отметил оперативную реакцию на событие. В первые же минуты после случившегося из подъезда были выведены все жильцы. После на протяжении суток продолжался разбор завалов", — сказал прибывший к месту ЧП 10 февраля Травников.

Губернатор подчеркнул, что с 10 февраля жильцы уцелевших квартир смогут вернуться за документами, лекарствами, ценными вещами. Попасть в квартиры люди смогут столько в сопровождении спасателей.

По словам Травникова, дежурство полиции рядом с домом продолжится. Наряды выставлены для исключения случаев мародерства.

Напомним, в результате взрыва дома на Линейной, 39 в Новосибирске погибли 13 человек, пострадали 21.