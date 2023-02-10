В Госдуме рассмотрят законопроект об обслуживании газового оборудования

Фото Густаво Зырьянова

Новосибирский депутат Александр Аксёненко в своём аккаунте в VK объяснил, почему в России происходят трагедии со взрывом бытового газа и выразил соболезнования семьям пострадавших от взрывов в Новосибирске и Тульской области.

Утром 9 февраля в Новосибирске три человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме на улице Линейной, 11 пострадали. Днём ранее в Тульской области по той же причине погибло пять человек. Депутат Госдумы ФС РФ Александр Аксёненко выявил причины трагедии и предложил решение:

«Из основных причин — это нарушение мер безопасности и неисправность газового оборудования. 21 февраля в Госдуме будет рассмотрен во втором чтении законопроект об обслуживании газового оборудования. Рассчитывали рассмотреть сразу после праздников, но было немало согласований, уточнение параметров. В такие моменты, когда происходят трагедии, понимаешь, что затягивания и промедления недопустимы. Будем ускорять полное прохождение проекта закона в трёх чтениях».

Законопроект обещает закрепить за органами ГЖИ контроль за соблюдением требований по техническому обслуживанию газового оборудования, а также за содержанием вентиляционных и дымовых каналов. Обязательным условием получения коммунальной услуги станет техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного оборудования. После реализации законопроекта будут заключаться три договора — на техническое обслуживание и ремонт внутридомового оборудования, на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, техническое обслуживание газового оборудования в жилом доме. Выбор специализированной организацией будет закрепляется за лицом, осуществляющим управление МКД.