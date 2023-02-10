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В Новосибирске лже-газовщики проводили работы в двух домах на Линейной

Фото В Новосибирске лже-газовщики проводили работы в двух домах на Линейной
Фото В Новосибирске лже-газовщики проводили работы в двух домах на Линейной

В Новосибирске задержанная по делу о взрыве газа женщина рассказала о проведенных работах в двух домах на улице Линейной.

10 февраля Центральный районный суд Новосибирска избирает меру пресечения жительнице Омска, задержанной по делу о взрыве газа в жилом доме на Линейной, 39.

Как сообщает из зала суда журналист Сиб.фм, задержанная Урбах рассказала, что работала вместе с напарником. Сама она работы не производила.

"В доме №39 напарники побывали в трех квартирах, в соседнем отработали две заявки", — передает журналист.

В зале суда Урбах пояснила, что работы проводила 6 февраля.

Суд закрыл заседание от пресдавителей СМИ.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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