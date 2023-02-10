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общество

В Новосибирске МУП "Спецавтохозяйство" получило статус регоператороа

Фото В Новосибирске МУП "Спецавтохозяйство" получило статус регоператороа
Фото В Новосибирске МУП "Спецавтохозяйство" получило статус регоператороа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области с 11 февраля определен новый региональный оператор по обращению с ТКО.

В Новосибирской области компания "Экология Новосибирск" лишена статуса регионального оператора с 11 февраля. Эти функции будет выполнять МУП «Спецавтохозяйство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на приказ Министерства ЖКХ.

Как уточнили в МинЖКХ, МУП САХ стал региональным оператором временно. При этом для потребителей услуг условия обслуживания и тарифы не изменятся.

«Подписан приказ о лишении ООО «Экологии Новосибирск» статуса регионального оператора по обращению с ТКО с 11 февраля 2023 года. Новым региональным оператором с 11 февраля назначено МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» — сообщил 10 февраля министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

По его словам, соглашение со "Спецавтохозяйством" заключено на срок не более года.

Смена регоператора никак не отразится на потребителях услуг. Вывоз отходов будет производиться по ранее утвержденному графику.

Комментируя решение о лишении "Экологии Новосибирск" статуса регоператора, Архипов отметил, что причиной стали непредоставление банковской гарантии для осуществления деятельности на 2023 год, а также нарушение схем потоков отходов.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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