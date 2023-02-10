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В Новосибирске открыли проезд по улице Ленина

Фото В Новосибирске открыли проезд по улице Ленина
Фото В Новосибирске открыли проезд по улице Ленина

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске открыли проезд по улице Ленина, которая была закрыта с 4 ноября.

В Новосибирске возобновили проезд по улице Ленина, которая была недоступна для автомобиль с 4 ноября. Её перекрывали для новогодних праздников.

Улица была пешеходной, её украшали светящимся потолком и ёлками. Сейчас ограждающие блоки убрали.

Напомним, Сиб.фм показывал фото с опустевшей улицы Ленина.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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