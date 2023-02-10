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В Новосибирске приспустили государственные флаги в день траура 10 февраля

Фото В Новосибирске приспустили государственные флаги в день траура 10 февраля
Фото В Новосибирске приспустили государственные флаги в день траура 10 февраля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области 10 февраля объявлено днем траура по погибшим в результате взрыва газа на улице Линейной, 39.

Флаги Новосибирской области приспущены на зданиях органов власти в связи с днем траура, который объявлен в регионе 10 февраля. Земляки скорбят по 13 погибшим в результате обрушения дома на Линейной, 39 из-за взрыва газа.

Постановление об объявлении траура накануне подписал губернатор области Андрей Травников.

"Произошедшее обрушение части дома на улице Линейной, 39 в результате взрыва газа – большая трагедия, потрясшая всех новосибирцев. Происшествие обернулось человеческими жертвами", — отметил глава субъекта.

В пятницу, 10 февраля, на территории региона приспущены государственные флаги.

"Организациям, теле- и радиокомпаниям, учреждениям культуры, расположенным на территории Новосибирской области, предлагается отменить в день траура развлекательные мероприятия и передачи", — говорится в постановлении.

Губернатор Травников выразил соболезнования погибшим и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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