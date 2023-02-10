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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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В Новосибирске семьи погибших при взрыве газа получат по 1 млн рублей

Фото В Новосибирске семьи погибших при взрыве газа получат по 1 млн рублей
Фото В Новосибирске семьи погибших при взрыве газа получат по 1 млн рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске семьи пострадавших и погибших при взрыве газа в доме на Линейной, 39 получат денежные компенсации от властей.

Семьи погибших при взрыве газа жильцов дома № 38 в Заельцовском районе Новосибирска получат компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Об этом губернатор региона Андрей Травников сообщил в ходе встречи с журналистами 10 февраля.

Также денежные компенсации положены всем пострадавшим в результате ЧП.

Жильцы каждой из квартир получат по 100 тысяч рублей, семьи, в которых есть пострадавшие от взрыва — от 200 до 400 тысяч рублей на человека.

Для компенсации утраченного имущества новосибирцам положена выплата от 50 до 100 тысяч рублей, в зависимости от объема потерь.

Напомним, 10 февраля в Новосибирске объявлен траур по погибшим.

В результате взрыва газа погибли 13 человек.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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