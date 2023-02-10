В Новосибирске сгорела коллекция на миллион долларов Дмитрия Матвеева

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В Новосибирске сгорела коллекция элитных автомобилей Дмитрия Матвеева.

В Новосибирске сгорела коллекция элитных автомобилей Дмитрия Матвеева. Об этом сообщил сообщил Виталий Полищук.

Стало известно, что 9 февраля загорелся гараж и коттедж на Дачном шоссе. Участок принадлежит семье автогонщика Дмитрия Матвеева. Самой семьи в момент пожара дома не было.

Админ паблика АСТ-54 сообщил, что сгоревшая коллекция иномарок оценивается более чем в миллион долларов. Машины восстановлению не подлежат.

Сгорело около 10 премиальных авто: два Mercedes-Benz G-Class, Bentley Bentayga, Lexus RX 450, BMW X5, Toyota Land Cruiser 300, Porsche 911 GT, Dodge Ram, Bentley Continental, Mercedes-Benz AMG GT Roadster.

Как ранее писал Сиб.фм, в Ленинском районе Новосибирска огонь уничтожил три иномарки.