Великий Пост в 2023 году: когда начинается, календарь питания по дням для православных

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Современные диетологи давно признали, что православный календарь постов составлен гениально и более грамотно, чем самые прогрессивные диеты. По их мнению, если в течение года соблюдать все посты, то ваш вес будет идеальным, а здоровье отменным.
В Русской Православной Церкви существует четыре многодневных поста, пост в среду и пятницу в течение всего года (за исключением нескольких недель) и три однодневных поста. Этой круглогодичной схеме питания аплодируют стоя все диетологи мира. Самые строгие пищевые запреты соблюдают лишь в монастырях. Для мирян основные запреты ограничиваются воздержанием от яиц, молочной и мясной пищи в пост и в строгий пост – воздержание еще и от рыбы. По всем возможным вопросам и об индивидуальной мере поста можно и нужно консультироваться с духовником.
Он стартует за семь недель до Пасхи и заканчивается в субботу, перед праздником Пасхи. В наступившем 2023 году это период с 27 февраля по 15 апреля (продолжительность — 48 дней).
Вхождение в пост – самая важная часть периода. Поэтому в первую неделю Великого поста проводят с особой строгостью:
· 27.02.2023 — полное воздержание от пищи;
· со вторника 28.02.2023 по пятницу 03.03.2023, разрешено сухоядение (хлеб, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, пьют воду);
· в субботу 04.03.2023 и в воскресенье 05.03.2023 – горячая пища с маслом.
Со второй по шестую недели Великого поста соблюдается следующая схема питания:
· понедельник, среда и пятница — сухоядение,
· вторник и четверг — горячая пища без масла,
· в субботу и воскресенье – горячая пища с маслом.
С 10 по 15 апреля 2023 года — последняя неделя поста. Православные священнослужители называют её Страстной седмицей. Всю эту неделю предписано сухоядение, причем в пятницу нельзя кушать до выноса плащаницы во время службы в Храме, сообщает сайт Православие.ру.
В праздник Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) (если он не выпал на Страстную седмицу) и в Вербное воскресенье (за неделю до Пасхи) разрешено употреблять в пищу рыбу. В Лазареву субботу (перед Вербным воскресеньем) можно кушать рыбную икру.
Пост – время воздержания от принятия пищи животного происхождения и духовного очищения человека:
· посещение храмов и чтение молитв,
· воздержание от ссор и раздражительности.
Этот период сопровождается отказом от всяких развлечений: посещения кинотеатров, просмотра развлекательных программ, прослушивания веселой музыки, хождения в гости и т.п.
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