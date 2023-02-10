Вице-премьер Новак высоко оценил эффект от модернизации НПЗ в Омске для всей отрасли ТЭК

Фото: Правительство Омской области

Зампредседателя Правительства РФ Александр Новак побывал на предприятии вместе с губернатором Александром Бурковым и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым.

Современный комплекс глубокой переработки нефти, построенный на Омском НПЗ к концу прошлого года, позволил повысить этот показатель почти до 100%. С помощью комплекса компания может нарастить выпуск дизельного топлива на 27% в сравнении с допандемийным 2019 годом, автомобильного бензина — на 15% и авиационного керосина — на 7%.

Вице-премьер отметил, что глубокая переработка нефти обозначена президентом Владимиром Путиным как ключевая стратегическая задача нефтегазовой отрасли. Этой цели удается достичь в том числе благодаря проекту «Газпром нефти» в Омске.

«Технологические наработки «Газпром нефти», которые применялись при модернизации предприятия, могут быть масштабированы на всю российскую нефтепереработку. Это поможет обеспечить внутренний рынок высококачественной продукцией и будет способствовать укреплению технологического суверенитета страны», — высказался Новак.

На предприятии отметили, что более 60% оборудования комплекса изготовлено в России. Проект включает в себя современные цифровые системы управления технологическими процессами и безопасностью производства. Работу комплекса контролируют больше 15 тысяч цифровых датчиков. Кроме того, новые технологии сводят к минимуму общее воздействие на окружающую среду.

«С запуском комплекса глубокой переработки нефти в 2022 году завод фактически полностью отказался от выпуска мазута, существенно нарастил возможности по выпуску наиболее ценных светлых нефтепродуктов. «Газпром нефть» продолжает развитие предприятия с особым акцентом на экологические проекты», — комментирует модернизацию председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Общий объём инвестиций в модернизацию Омского НПЗ — больше 500 млрд рублей. Обновление предприятия ведётся с 2008 года. Среди других проектов — комплекс очистных сооружений «Биосфера» и установка первичной переработки нефти. «Биосфера» повысит эффективность очистки воды почти до 100%, что в два раза снизит водопотребление и сократит нагрузку на городские очистные сооружения.

«Масштабная модернизация Омского НПЗ служит ориентиром для других промышленных предприятий региона. В каждом из проектов для повышения эффективности компания закладывает передовые природоохранные технологии. В результате такого ответственного подхода Омский НПЗ уже сократил свое воздействие на окружающую среду на 40%, а к 2025 году снизит еще на 25%», — добавил губернатор Омской области Александр Бурков